Климкин: вопрос Украины и пленных моряков должен быть на встрече Трампа и Путина Сегодня, 20:30 Цей матеріал також доступний українською Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland/Flickr Павел Климкин Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland/Flickr

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность, что на встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина будет поднят вопрос Украины.

А также вопрос освобождения украинских пленных моряков, сообщил Климкин в интервью 5 каналу.

«Мы поговорили с Белым домом, Госдепом о том, как „украинский трек“ должен быть освещен. Конечно, Трамп сам будет принимать решение. Но в его материалах, я уверен, все будет написано правильно» , — заявил Климкин.