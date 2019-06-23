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Климкин: вопрос Украины и пленных моряков должен быть на встрече Трампа и Путина

Сегодня, 20:30
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Климкин: вопрос Украины и пленных моряков должен быть на встрече Трампа и Путина - фото

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland/Flickr

Павел Климкин

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность, что на встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина будет поднят вопрос Украины.

А также вопрос освобождения украинских пленных моряков, сообщил Климкин в интервью 5 каналу.

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«Мы поговорили с Белым домом, Госдепом о том, как „украинский трек“ должен быть освещен. Конечно, Трамп сам будет принимать решение. Но в его материалах, я уверен, все будет написано правильно» , — заявил Климкин.

Теги:   Владимир Путин Дональд Трамп Павел Климкин

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