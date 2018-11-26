Климкин: Украина инициирует введение биометрического контроля для россиян с диппаспортами

Климкин рассказал в Раде о планах ужесточить визовый режим с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина намерена инициировать введение биометрического контроля владельцев служебных и дипломатических паспортов из Российской Федерации.

Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде по вопросу введения военного положения, отвечая на вопросы народных депутатов, передает Интерфакс-Украина.

"Я много раз говорил, что мы должны перейти не просто к визовому режиму, поскольку нет смысла клеить этикетки в паспорта граждан страны-агрессора, а к биометрическому визовому режиму. Сейчас мы будем инициировать также отмену такого режима и для служебных, и дипломатических паспортов с Россией", - заявил глава украинского МИДа.

Климкин добавил, что Украине "по определению" не нужны отношения с РФ и у Украины "по факту нет таких отношений".

"Но мы должны найти формулу, кто и каким образом будет помогать и беспокоиться о, к сожалению, 2,5 миллиона украинцев, которые еще находятся в Российской Федерации. И делать ту всю работу, которую делают наши консулы в контексте помощи политическим заключенным", - отметил он.

2 сентября 2017 года вступил в силу указ Президента Украины Петра Порошенко о введении в действие решение СНБО об установлении с 2018 года биометрического контроля для въезда в страну иностранцев, в том числе граждан РФ.

Порошенко заявлял, что решение о введении биометрического контроля для российских граждан, въезжающих на территорию Украины, является абсолютно оправданным.

В тестовом режиме биометрический контроль на границе Украины и России начал работать 27 декабря 2017 года.

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.

Военное положение в Украине: все, что нужно знать