Климкин сообщил о прогрессе в отношениях с Венгрией

Климкин договорился с Сиярто о двусторонних переговорах с венгерской общиной (на фото - встреча Климкина и Сиярто 12 октября 2017 года)

Министры иностранных дел Украины и Венгрии Павел Климкин и Петер Сиярто договорились провести консультации с венгерской общиной в Украине в середине июня.

Об этом стало известно по итогам переговоров министров иностранных дел Украины и Венгрии Павла Климкина и Петера Сиярто в Нью-Йорке 29 мая, передает Интерфакс-Украина.

"Мы встретимся. Возможно, в Киеве, возможно, в Будапеште, но скорее всего, всем нравится Берегово (Закарпатская обл. –ред.). Два министра иностранных дел, два министра образования и представители венгерской общины, чтобы окончательно найти то решение, которое будет работать для наших граждан венгерского происхождения... Мы встретимся, скорее всего, в середине июня или немного позже", - сказал Климкин.

Министр добавил, что 5 июня состоится встреча представителей Министерства образования и науки Украины с представителями венгерского национального меньшинства.

"Венгерская сторона будет способствовать этим консультациям, чтобы они были результативными", - добавил он.

В феврале венгерское меньшинство отказалось от консультаций относительно языка образования.

13 апреля министр образования Украины Лилия Гриневич заявила, что обеспокоена полным прекращением консультаций с венгерской общиной Закарпатья по языку обучения и попросила посла Венгрии в Украине Эрно Кешкеня разблокировать переговоры.

Как известно, Венгрия блокирует встречи украинских чиновников в НАТО.

На минувшей неделе стало известно, что Венгрия обратилась к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с требованием пересмотреть политику в отношении Украины из-за "провала реформ", но Альянс проигнорировал все предложения Будапешта.

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