Климкин: Россию ожидает активное давление во время саммита G20

Страны G20 будут активно давить на Россию во время саммита в Аргентине, заявил Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что участники саммита G20 будут активно давить на Россию во время саммита в Буэнос-Айресе, который состоится с 30 ноября по 1 декабря, в связи с аргесивнимы действиями Москвы в Керченском проливе.

В эфире телеканала 1+1 украинский министр отметил, что МИД также сейчас ведет консультации и переговоры с Красным Крестом, правозащитниками и крымскотатарской общиной в оккупированном Крыму, чтобы получить информацию о захваченных украинских моряках.

По его словам, решение об освобождении украинских моряков будет приниматься исключительно на уровне президента РФ Владимира Путина.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время мероприятия в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированной Керчи. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Действия России осудили ряд иностранных и страны Запада, включая МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и тому подобное.

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