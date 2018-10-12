12 октября 2018, пятница

Климкин: Россия попытается воспользоваться ситуацией на Закарпатье

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Климкин: Попытка России использовать ситуацию на Закарпатье создаст опасность для всей Европы

Климкин: Попытка России использовать ситуацию на Закарпатье создаст опасность для всей Европы

Россия попытается воспользоваться ситуацией на Закарпатье, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Что касается России, то, надеюсь, никто не сомневается, что она пыталась и будет пытаться воспользоваться ситуацией на Закарпатье в свою пользу", - написал он в своем Facebook.

Министр добавил, что эта ситуация создает "фундаментальную опасность и для Украины, и для Венгрии, и для всей Европы".

В Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.

Также в консульстве знакомят с правилами пользования паспортом. В частности, украинским пограничникам новые венгры должны показывать украинский паспорт, а венгерским - венгерский "утлевел" (аналог загранпаспорта).

Из-за скандала с выдачей украинцам венгерских паспортов Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово и приказала покинуть страну в течение 72 часов.

В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о высылке консула Украины.

После инцидента Климкин предложил начать дискуссию вокруг вопроса двойного гражданства в Украине.

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