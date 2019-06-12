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Климкин разрушил мифы о вступлении Украины в ЕС через пять и десять лет

Сегодня, 08:57
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Климкин разрушил мифы о вступлении Украины в ЕС через пять и десять лет - фото

МИД Украины

Климкин уверен, что Украина точно станет членом ЕС

Министр иностранных дел Павел Климкин опроверг заявления о том, что Украина может стать членом ЕС уже через пять или десять лет.

«Немного обидно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок», — написал он в своем Facebook.

Климкин назвал такие сроки глупостью и ерундой.

«Кто-то слышал, что вступать в ЕС в 2025. Это глупости, ведь для этого уже давно должны вестись переговоры о вступлении. Кто-то слышал, что через 10 лет — уже реальнее, но все еще ерунда. Ведь для этого переговоры о вступлении надо было начинать буквально завтра», — пояснил министр.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Украина точно станет членом ЕС.

«Мы это точно сделаем. Но для этого нам нужно точно встать на голову лучше всех предыдущих кандидатов. Это я без шуток и очень реалистично», — резюмировал Климкин.

Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Украина имеет большой шанс вступить в Европейский союз в 2025—2027 году.

Такая стратегия была согласована на X сессии Межпарламентской ассамблеи Украина-Литва-Польша, где стороны подписали резолюцию.

Вместе с тем, в начале года пятый президент Петр Порошенко заявлял, что Украина в 2024 году подаст заявку на членство в Европейском Союзе. В ЕС прокомментировали такие планы сдержанно.

Теги:   Евросоюз Украина-ЕС Павел Климкин

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