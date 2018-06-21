Климкин рассказал об инструменте восстановления контроля в Азовском море

Одним из инструментов восстановления контроля в Азовском море является иск в Международный арбитраж, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Одним из ключевых и политико-дипломатических, и правовых средств является наше обращение в Международный арбитраж в рамках Конвенции по морскому праву. Это обращение является всеохватывающим, оно полностью касается и Азовского моря", - сказал он на пресс-конференции со своим литовским коллегой Линасом Линкявичюсом, пишет Интерфакс-Украина.
Климкин добавил, что ситуация с безопасностью вдоль наших границ в Азовском море должна контролироваться.
"Россия, во-первых, должна прекратить нарушения, а, во-вторых, компенсировать Украине все то, что она до этого сделала", - резюмировал министр.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что Россия наращивает свое военное присутствие в районе Азовского побережья.
Позже пограничники рассказали о возможностях России в регионе.
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