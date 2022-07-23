«Разорвет мозг всем». Готовится специальная схема ограничения нефтяного экспорта России — Климкин 23 июля, 14:02 Павел Климкин (Фото:Александр Медведев/НВ)

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Радио НВ заявил, что готовится специальная схема ограничения нефтяного экспорта России.

«Сейчас речь идет о внедрении очень специальной схемы, которая разорвет мозг всем и реально разрушит происходящее на нефтяном рынке, нефтяные возможности экспорта для России», — сказал он.

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По его словам, это введение ограничений для того, чтобы Россия и в дальнейшем экспортировала нефть, но получала только небольшую прибыль.

«Для нас это очень тяжело эмоционально слышать, но это условие Большой семерки — не разрушить нефтяной рынок, но ввести такие ограничения, чтобы Россия получала только очень небольшую прибыль сверх стоимости добычи. Таким образом [хотят] забрать у них деньги, которые они сейчас используют для поддержки режима и войны. Это можно сделать только вместе с европейскими санкциями», — сказал он.

Дипломат добавил, что главное в декабре вообще прекратить страховать экспорт российской нефти.

«Если американцы и европейцы сыграют вместе, как в одной команде, — это и будет настоящая энергетическая солидарность и абсолютно уникальный шаг. Это будет шаг XXI века и сигнал также всем остальным: если ты играешь не по мировым правилам, то тебя все равно посадят в клетку», — сказал он.

Ранее сообщалось, что США и их союзники хотят принудительно ограничить цены на российскую нефть на уровне 40—60 долларов за баррель. Во время саммита G7 все государства согласились рассмотреть способы ограничения цены, запретив предоставлять транспортные услуги и услуги страхования.



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