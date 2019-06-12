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Климкин рассказал о действиях Украины в случае возврата россиян в ПАСЕ

Сегодня, 11:29
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Климкин рассказал о действиях Украины в случае возврата россиян в ПАСЕ - фото

UN Geneva / Flickr

Павел Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о действиях Украины в случае возврата россиян в ПАСЕ.

По словам Климкина, в случае возврата российской делегации в ПАСЕ без выполнения Россией определенных условий, Украина будет осуществлять более прагматичные подходы в своей деятельности в Совете Европы.

«Если Россия получит желанную индульгенцию, не сделав никаких уступок, то наши подходы к участию в Совете Европы станут более прагматичными. Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону институций, дискредитировавших себя», — отметил Климкин в колонке для Европейской правды.

Он пояснил, что Украина будет работать над преодолением существующих вызовов — но не будет поддерживать шаги, «которые не имеют ничего общего с защитой прав человека, а лишь служат прикрытием политических интересов».

Министр также уверен, что успешное выполнение «русского трюка» в Совете Европы откроет возможности для его апробации на других международных площадках, например в Минске.

«И именно это я имел в виду, когда говорил, что наши международные партнеры, в случае возврата РФ в ПАСЕ, будут нести долю ответственности за деградацию «Минска», — пояснил глава МИД.

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3 июня регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил проект резолюции, благодаря которой Россия может вернуться в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.

17 мая главы МИД стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, которое открывает путь для возвращения России в ПАСЕ.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Россию еще не вернули в ПАСЕ, но риск такого развития событий очень большой.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.

Теги:   МИД Украины Россия ПАСЕ Павел Климкин

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