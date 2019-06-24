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Россия будет затягивать встречу в нормандском формате — Климкин

Сегодня, 09:10
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Россия будет затягивать встречу в нормандском формате — Климкин - фото

UN Geneva / Flickr

Россия сейчас будет пытаться создавать проблемы, заявил Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия будет затягивать встречу лидеров стран нормандской четверки.

Об этом он сказал в интервью 5 каналу.

«Я думаю, что Россия пока будет затягивать встречу, это моя точка зрения и мое видение, как Путин будет маневрировать», — отметил министр.

По его словам, для такой встречи нужна тщательная подготовка.

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«Я думаю, что Россия сейчас будет пытаться создавать проблемы, и будет продолжать эту тактику. Главное не встреча, как таковая, главное, какие результаты от нее могут быть. Встреча должна быть такой, которая приведет к освобождению наших ребят и решению вопросов по безопасности и того, что мы будем делать дальше», — подчеркнул Климкин.

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Нормандская четверка, или нормандский формат — дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Украины, Германии, Франции и России). Ее целью является стабилизация ситуации на Донбассе и выполнение Минских соглашений. Встречи проводятся как на уровне глав МИД, так и на уровне глав государств.

Теги:   Нормандский формат Россия Павел Климкин

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