Климкин отреагировал на высылку Россией украинских дипломатов

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Павел Климкин

Павел Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал высылку Россией украинских дипломатов.

По словам Климкина, действия Москвы являются нонсенсом.

"Зеркальная реакция России с высылкой наших дипломатов - это нонсенс. Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в РФ. Работаем дальше", - написал министр в Twitter.

30 марта, МИД Российской Федерации вручил руководителю посольства Украины и руководителям дипломатических миссий еще 22 стран ноты протеста о высылке сотрудников дипмиссий в ответ на объявление персонами нон грата российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля".

26 марта, Украина в ответ на отравление в Великобритании экс-агента Сергея Скрипаля приняла решение выдворить 13 российских дипломатов.

МИД Украины нотой информировал посольство РФ о том, что тринадцать российских дипломатов, работающих  в Киеве, Одессе, Львове и Харькове объявлены персонами нон грата, за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове