Климкин отреагировал на высылку Россией украинских дипломатов

Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал высылку Россией украинских дипломатов.

По словам Климкина, действия Москвы являются нонсенсом.

"Зеркальная реакция России с высылкой наших дипломатов - это нонсенс. Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в РФ. Работаем дальше", - написал министр в Twitter.

Symmetrical response of #Russia with the expulsion of Ukrainian diplomats is a nonsense. We did not try to poison anyone in Salisbury. Russia did it and got the response of the entire civilized world.