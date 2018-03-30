Климкин отреагировал на высылку Россией украинских дипломатов

Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал высылку Россией украинских дипломатов.

По словам Климкина, действия Москвы являются нонсенсом.

"Зеркальная реакция России с высылкой наших дипломатов - это нонсенс. Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в РФ. Работаем дальше", - написал министр в Twitter.

Symmetrical response of #Russia with the expulsion of Ukrainian diplomats is a nonsense. We did not try to poison anyone in Salisbury. Russia did it and got the response of the entire civilized world. - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 марта 2018 г.

30 марта, МИД Российской Федерации вручил руководителю посольства Украины и руководителям дипломатических миссий еще 22 стран ноты протеста о высылке сотрудников дипмиссий в ответ на объявление персонами нон грата российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля".

26 марта, Украина в ответ на отравление в Великобритании экс-агента Сергея Скрипаля приняла решение выдворить 13 российских дипломатов.

МИД Украины нотой информировал посольство РФ о том, что тринадцать российских дипломатов, работающих в Киеве, Одессе, Львове и Харькове объявлены персонами нон грата, за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.