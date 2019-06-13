Климкин прокомментировал прошлый и будущий зарубежные визиты Зеленского Сегодня, 12:26 Цей матеріал також доступний українською МИД Украины Климкин: Теперь будет реальное начало МИД Украины

Министр иностранных дел Павел Климкин оценил первый зарубежный визит президента Владимира Зеленского в Брюссель и будущие визиты в Париж и Берлин, используя военную терминологию.

«Брюссельский визит — это была такая рекогносцировка. А вот следующий визит в Париж и в Берлин — это будет разведка боем. Поскольку на повестке дня будет не просто знакомство, не просто обмен идеями, обмен мнениями, будут очень существенные вопросы», — сказал он в интервью ТСН.

По словам Климкина, от будущих встреч зависит тактика Украины в отношении оккупированного Донбасса, освобождения военнопленных и политзаключенных, а также позиция канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона в отношении Совета Европы.

«Это конечно транзит газа и Северный поток-2, это будут очень серьезные визиты и ожидания совсем другие будут от Зеленского. Поэтому я считаю, что рекогносцировка прошла очень хорошо, замечательно даже. Я знаю это от своих европейских и натовских друзей. А вот следующая неделя — это будет реальное начало», — резюмировал министр.

Напомним, 4 июня Зеленский совершил первый зарубежный визит на посту президента. В течение двух дней в Брюсселе он провел ряд встреч с представителями стран ЕС и НАТО.

Следующие зарубежные визиты у главы украинского государства запланированы на 17 и 18 июня. Зеленский посетит Париж и Берлин.