Климкин призвал ЕС ввести санкции в отношении экс-канцлера Германии Шредера

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ввести санкции в отношении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

Как передает DW, об этом Климкин заявил в воскресенье, 18 марта, газете Bild.

По словам министра, важно ввести санкции против тех, кто занимается продвижением проектов Путина за границей.

"Герхард Шредер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", - сказал Климкин.

Издание сообщает, что с обвинениями, направленными против политика, согласен также депутат Европарламента Эльмар Брок.

"То, что бывший канцлер Германии сейчас представляет интересы Путина - это скандал. И удивительно, что это до сих пор не возымело последствий в рамках общественной дискуссии", - подчеркнул Брок.

Напомним, после того, как в 2005 году Шредер оставил пост канцлера ФРГ, он стал председателем наблюдательного совета проекта Северный поток. Позднее политик возглавил и совет компании Северный поток-2, а также совет директоров Роснефти.