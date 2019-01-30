Климкин призвал давить на Россию из-за состояния политзаключенного Гриба Сегодня, 17:57 318 Цей матеріал також доступний українською Ігор Гриб via Facebook Павла Гриба незаконно удерживают в РФ Ігор Гриб via Facebook

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал международных партнеров давить на РФ из-за ситуации вокруг политзаключенного Павла Гриба.

Об этом глава МИД написал в Facebook.

"Обращаюсь ко всем нашим друзьям и партнерам: нужно давить на РФ, чтобы украинец получил необходимое лечение. Сейчас российское псевдосудопроизводство и, главное, отправление "по этапу" может его просто убить", - написал Климкин.

Ранее, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинский политзаключенный Павел Гриб находится на грани жизни и смерти.

Напомним, что ЕСПЧ попросил РФ предоставить медицинские документы о текущем состоянии здоровья Гриба, лечении, которое было назначено врачами, и лечении, предоставленном во время содержания под стражей.

Павел Гриб страдает портальной гипертензией. Это синдром повышенного давления, который может вызвать внутреннее кровотечение. Он нуждается в ежедневном приеме специальных лекарств.

Украинец исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле. Позже его обнаружили в СИЗО в российском Краснодаре.

По версии обвинения, Гриб якобы склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку в школе. Девушка якобы не любила "учителей, учеников и всех россиян". Однако сам Павел заявил, что не признает обвинений и назвал дело сфабрикованным.

Северо-Кавказский окружной военный суд продлил на шесть месяцев арест Гриба - до 24 апреля 2019 года.