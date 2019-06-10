Климкин предостерег от перспективы российского плацдарма в Молдове
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что политическая нестабильность в соседней Молдове несет угрозу южным территориям Украины.
«Беспокоит, что сегодня постоянно увеличивается вероятность и соответствующие риски „добрых услуг“ со стороны внешних игроков. К сожалению, больше посредничества — меньше субъектности», — написал он у себя на Facebook.
По словам Климкина, поражение европейских сил в Молдове будет означать развитие «нового русского плацдарма, который будет создавать угрозу для украинского юга».
Глава МИД добавил, что в Кишинев отправился спецпредставитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжановский.
Напомним, Конституционный суд Молдовы лишил президента страны Игоря Додона полномочий и передал и.о. премьер-министру Павлу Филиппу.
Суд постановил, что парламент подлежит роспуску, а все его решения признал незаконными.
Из-за обострения политического кризиса в Молдове Министерство обороны ограничило доступ гражданских в воинские части.