Наталья Кадя
Секрет гениальных идей. Как работает наш мозг
Александр Пасховер
Что не так с кулинарной библией СССР?
Гордон Браун
Есть ли жизнь после Brexit?
Олег Шама
Стыд Филарета и не только его
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Климкин предостерег от перспективы российского плацдарма в Молдове

Сегодня, 18:53
Цей матеріал також доступний українською
Климкин предостерег от перспективы российского плацдарма в Молдове - фото

НВ

Павел Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что политическая нестабильность в соседней Молдове несет угрозу южным территориям Украины.

«Беспокоит, что сегодня постоянно увеличивается вероятность и соответствующие риски „добрых услуг“ со стороны внешних игроков. К сожалению, больше посредничества — меньше субъектности», — написал он у себя на Facebook.

По словам Климкина, поражение европейских сил в Молдове будет означать развитие «нового русского плацдарма, который будет создавать угрозу для украинского юга».

Глава МИД добавил, что в Кишинев отправился спецпредставитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжановский.

Напомним, Конституционный суд Молдовы лишил президента страны Игоря Додона полномочий и передал и.о. премьер-министру Павлу Филиппу.

Читайте также:
 Два премьера и Конституционный суд против парламента. Что сейчас происходит в Молдове

Суд постановил, что парламент подлежит роспуску, а все его решения признал незаконными.

Из-за обострения политического кризиса в Молдове Министерство обороны ограничило доступ гражданских в воинские части.

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Страны

Вчера, 23:32

img
МИД Украины прокомментировал ситуацию в Молдове
Политика

Сегодня, 16:22

img
Вакарчук и его команда. Чем известны участники первой десятки партии Голос
Экономика

Сегодня, 09:23

img
Водка по 100 грн. Кто проиграет от повышения минимальных розничных цен на алкоголь

ТОП 3

Политика

Вчера, 09:24

img
11-летний Трамп и выпад Зеленского против Супрун. Топ-5 цитат недели
5462
Геополитика

Вчера, 18:36

img
В Гонконге сотни тысяч людей вышли на протест против экстрадиции в Китай
2614
Геополитика

Сегодня, 07:34

img
Политический кризис в Молдове: НАТО призывает стороны к спокойствию
1339