Климкин предостерег от перспективы российского плацдарма в Молдове Сегодня, 18:53 Цей матеріал також доступний українською НВ Павел Климкин НВ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что политическая нестабильность в соседней Молдове несет угрозу южным территориям Украины.

«Беспокоит, что сегодня постоянно увеличивается вероятность и соответствующие риски „добрых услуг“ со стороны внешних игроков. К сожалению, больше посредничества — меньше субъектности», — написал он у себя на Facebook.

По словам Климкина, поражение европейских сил в Молдове будет означать развитие «нового русского плацдарма, который будет создавать угрозу для украинского юга».

Глава МИД добавил, что в Кишинев отправился спецпредставитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжановский.

Напомним, Конституционный суд Молдовы лишил президента страны Игоря Додона полномочий и передал и.о. премьер-министру Павлу Филиппу.

Суд постановил, что парламент подлежит роспуску, а все его решения признал незаконными.

Из-за обострения политического кризиса в Молдове Министерство обороны ограничило доступ гражданских в воинские части.