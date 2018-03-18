Климкин предложил трудоустроить в Украине высланных из РФ британских дипломатов

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил главе МИД Великобритании Борису Джонсону трудоустроить 23 высланных из РФ британских дипломатов в Киеве.
Об этом он написал в Twitter.
"Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломатов в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву. И Джудит будет помощь", - отметил Климкин.
Пропоную Борису Джонсону працевлаштувати 23 британських дипломатів у Києві та відновити роботу консульської секції: українці будуть раді знову отримувати британські візи швидко і не через Варшаву. І Джудіт буде допомога. ;-)— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 марта 2018 г.
Кроме того, он пригласил в Украину сотрудников Британского Совета в России, об остановке работы которого также заявили в РФ.
Росія хоче припинити роботу Британської ради у себе. Ми готові мати більше @britishcouncil в Україні, хай йдуть до нас :)— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 марта 2018 г.
Напомним, что МИД РФ объявил персонами нон-грата 23 британских дипломатов.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления экс-агента Скрипаля и обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.
4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Скрипаль с дочерью до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.
Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.
В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.
После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.
Комментарии
Правила комментирования