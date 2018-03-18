Климкин предложил трудоустроить в Украине высланных из РФ британских дипломатов

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Павел Климкин

Павел Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил главе МИД Великобритании Борису Джонсону трудоустроить 23 высланных из РФ британских дипломатов в Киеве.

Об этом он написал в Twitter.

"Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломатов в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву. И Джудит будет помощь", - отметил Климкин.

Кроме того, он пригласил в Украину сотрудников Британского Совета в России, об остановке работы которого также заявили в РФ.

Напомним, что МИД РФ объявил персонами нон-грата 23 британских дипломатов.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления экс-агента Скрипаля и обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства. 

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Скрипаль с дочерью до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.

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