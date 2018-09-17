17 сентября 2018, понедельник

Климкин: Почти все российские дипломаты в Украине работают на спецслужбы

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Климкин:Дипломатические отношения Украины и России существуют только в виртуальном пространстве

Климкин:Дипломатические отношения Украины и России существуют только в виртуальном пространстве

Почти все российские дипломаты в Украине работают на спецслужбы, заявил министр внутренних дел Павел Климкин.

"По консулам (российским – ред.). Мы уменьшили их тут в Украине. Выгнали всех, кто работал на службы. На самом деле там практически все работают на спецслужбы", - сказал он во время выступления на Евроатлантическом форуме в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

Климкин добавил, что дипломатические отношения Украины и России существуют только в виртуальном пространстве.

"Тут спецслужбы российские, там наши консулы", - пояснил он.

Глава украинского МИД также добавил, что Украине не хватает своих консулов на территории России.

"Консулов не хватает, они сильно задействованы с политическими заключенными", - резюмировал он.

Напомним, 28 марта территорию Украины покинули 13 российских дипломатов, которые были объявлены персонами нон грата в рамках ответных мер на применение химического оружия в британском Солсбери.

 

 

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове