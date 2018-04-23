Климкин: Почти три миллиона украинцев живут в России

По словам Климкина, в МИД работают над уменьшением числа украинцев в России

На территории Российской Федерации проживает около трех миллионов украинцев, заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время встречи с украинской общиной в Торонто, пишет Укринформ.

"То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас - в России. И среди них есть много тех, кто не любит и Путина, и Россию, но считают, что не имеют иного выбора. Они говорят: мы так всю жизнь зарабатывали деньги, - и их надо понять", - пояснил он.

Министр подчеркнул, что ситуацию нужно менять постепенно.

"Постоянно так продолжаться не может. Сейчас есть определенные идеи и мы их обрабатываем таким образом, чтобы в России постоянно три миллиона украинцев не находились", - резюмировал Климкин.