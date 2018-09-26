26 сентября 2018, среда

Климкин поблагодарил Финляндию за поддержку в борьбе с российской агрессией

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Павел Климкин и Тимо Сойни
Фото: mfa.gov.ua

Павел Климкин и Тимо Сойни

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с главой МИД Финляндии Тимо Сойни на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает пресс-служба украинского МИД.

"Павел Климкин поблагодарил коллегу за неизменную поддержку финской стороной украинских инициатив в рамках ООН, направленных на противодействие российской агрессии", - говорится в сообщении.

В частности речь идет о принятии резолюций Генассамблеи ООН по территориальной целостности Украины, состояния соблюдения прав человека в оккупированном Россией Крыму, а также о включении в повестку дня текущей сессии ГА ООН нового пункта Ситуация на временно оккупированных территориях Украины.

Министры обсудили продолжающуюся агрессию РФ против Украины и несоблюдение российской стороной минских соглашений, а также необходимость усиления давления на агрессора с целью освобождения политзаключенных и недопущения дальнейших провокаций Москвы против Украины.

На полях Ассамблеи Климкин также провел встречу с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, которая подтвердила, что ЕС неизменно продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

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