Климкин ответил Венгрии: Двойное гражданство не является обычной практикой для ЕС

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в странах Евросоюза нет привычной практики двойного гражданства, как об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после скандального видео с раздачей венгерских паспортов в Берегово.

Об этом глава украинского МИД сказал на пресс-конференции в Киеве, сообщает Европейская правда.

"Во-первых, в каждой стране ЕС есть своя практика, в некоторых странах это разрешено, в некоторых - нет. Поэтому никакой общей практики в этом вопросе не существует. Мы, как суверенное государство, сами определяем, какая наша политика и логика в этом вопросе", - подчеркнул он.

Климкин отметил, что в Украине не преследуют украинских граждан венгерского происхождения, получивших венгерские паспорта и добавил, что украинским законодательством не предусмотрено наказание за это.

"Проблема не только в раздаче гражданства... вопрос и в том, что венгерские консулы, которые являются официальными лицами и должны соблюдать Венскую конвенцию о консульских отношениях, на нашей территории делают то, что не разрешено с нашей стороны, и больше - они инструктируют о том, каким образом вводить в заблуждение украинское законодательство. Это фундаментально является абсолютно неприемлемым", - сказал он.

Климкин сообщил, что у него есть предварительная договоренность о встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

"Мы будем говорить даже не об этом консуле, он выполняет указания из Будапешта, а о том, что мы будем делать дальше, о том, каким образом именно сообща мы должны работать с венгерской общиной, поскольку это наша венгерская община и наш долг и ответственность", - добавил Климкин.

На этой неделе агентство Укринформ опубликовало видео, на котором зафиксирована выдача гражданам Украины венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области.

На видео зафиксирован факт произнесения клятвы на верность Венгрии. Клятву произносят на фоне венгерского флага. Процедура сопровождается бокалами с шампанским, а также инструкции - не сообщать о получении второго паспорта представителям украинской власти.

Глава МИД Украины Павел Климкин допустил высылку консула Венгрии из Берегового в том случае, если будет подтверждена подлинность видео.

Климкин отметил, что в этом месяце во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке будет встречаться с министром иностранных дел Венгрии Сийярто, и этот разговор будет сложным.

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто пригрозил еще более усложнить евроинтеграцию Украины из-за возможной высылки венгерского консула.