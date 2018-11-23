Климкин ответил на заявление Сийярто о "законности" выдачи венгерских паспортов украинцам

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев не собирается дискутировать с Венгрией о том, каким образом ему толковать украинские законы.

"Мы не дискутируем с венгерской стороной каким образом должны толковаться украинские законы на украинской территории. Именно это и многие другие важные вопросы обсудим на консульских консультациях 28 ноября в Киеве, а также во время моих последующих встреч с П.Сийярто", - написал Климкин в Twitter.

Ми не дискутуємо з угорською стороною як мають тлумачитися українські закони на українській території. Саме це і багато інших важливих питань обговоримо на ????????????????консульських консультаціях 28 листопада у Києві, а також під час моїх наступних зустрічей з П.Сіярто. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 23 ноября 2018 г.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что выдача венгерских паспортов гражданам Украины не противоречит украинскому законам. Однако, он добавил, что не знает, был ли факт выдачи венгерских паспортов гражданам Украины.

Статья 4 Конституции Украины предусматривает единое гражданство. В то же время закон определяет это единственное гражданство как "гражданство государства Украина, исключает возможность существования гражданства административно-территориальных единиц Украины". В то же время закон Украины о государственной службе определяет получение гражданства другого государства основанием для прекращения госслужбы.

В сентябре между Украиной и Венгрией разгорелся дипломатический конфликт из-за обнародовано в СМИ видео, тайно снятое в венгерском консульстве в Берегово. На видео новые венгерские граждане под бокал шампанского приносят присягу на верность Венгриии получают документы.

4 октября Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово и приказала покинуть страну в течение 72 часов. Высылка консула связана с раздачей венгерских паспортов в консульстве Венгрии в Берегово.

В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о высылке консула Украины. Также Сийярто заявил о попытках запугать закарпатских венгров и пригрозил еще больше усложнить евроинтеграцию Украины .

Позже стало известно, что министр Сийярто попал в базу сайта Миротворец. Причиной внесения венгерского министра в "чистилище" стал "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Прямые угрозы вооруженного вторжения в Украину".