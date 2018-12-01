01 декабря 2018, суббота

Климкин ответил на заявление Орбана о "проукраинской Венгрии"

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Климкин в ответ на заявление Орбана сказал, что Украина является провенгерской

Климкин в ответ на заявление Орбана сказал, что Украина является провенгерской

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что венгерское правительство "является проукраинским".

У себя в Facebook Климкин написал, что "со своей стороны, могу уверенно заявить о провенгерскость Украины".

Он выразил надежду, что в Венгрии понимают, что события в Керченском проливе - это угроза не только Украине.

Глава украинского МИД также отметил, что надеется, что Венгрия также будет активно поддерживать помощь ЕС и НАТО Украине.

"Кстати, это лучший способ защитить от российской угрозы и наших украинских венгров", - добавил Климкин.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна поддерживает Украину в противостоянии с РФ, несмотря на то, что украинское правительство "занимает антивенгерские позиции".

"Позиция Венгрии является четкой, мы являемся проукраинским правительством, поэтому мы выступаем за Украину", - отметил Орбан.

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