Климкин ответил на заявление Орбана о "проукраинской Венгрии"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что венгерское правительство "является проукраинским".
У себя в Facebook Климкин написал, что "со своей стороны, могу уверенно заявить о провенгерскость Украины".
Он выразил надежду, что в Венгрии понимают, что события в Керченском проливе - это угроза не только Украине.
Глава украинского МИД также отметил, что надеется, что Венгрия также будет активно поддерживать помощь ЕС и НАТО Украине.
"Кстати, это лучший способ защитить от российской угрозы и наших украинских венгров", - добавил Климкин.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна поддерживает Украину в противостоянии с РФ, несмотря на то, что украинское правительство "занимает антивенгерские позиции".
"Позиция Венгрии является четкой, мы являемся проукраинским правительством, поэтому мы выступаем за Украину", - отметил Орбан.
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