30 октября 2018, вторник

Климкин отреагировал на переименование Венгрией должности уполномоченного по Закарпатью

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Климкин положительно воспринял новость о переименовании должности уполномоченного по Закарпатью

Климкин положительно воспринял новость о переименовании должности уполномоченного по Закарпатью

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал переименование Венгрией должности уполномоченного по Закарпатской области.

"Теперь, надеюсь, сможем реально сотрудничать, и наши правительства синхронизировано будут помогать украинским и венгерским гражданам", - написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что Венгрия переименовала название должности уполномоченного по Закарпатской области. Согласно документу, должность теперь называется "уполномоченный министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области, а также координацию программы детских учебных заведений Карпатского бассейна".

Напомним,правительство Венгрии учредило должность уполномоченного министра, ответственного за "развитие" Закарпатской области и программу развития детских садов Карпатского бассейна. Это вызвало резкое недовольство Украины, МИД потребовал от венгерской стороны объяснений.

15 октября  во время встречи главы МИД Украины Павла Климкина и МИД Венгрии Сийярто, стороны окончательно договорились об изменении названия должности уполномоченного венгерского министра, ответственного за "развитие" Закарпатской области.

Позже Сийярто заявил, что Будапешт рассмотрит изменение названия своего "уполномоченного" по Закарпатью, но не его функции.

Новое Время приглашает

1 ноября в 19:00 поговорим с известными предпринимателями и инвесторами о том, что ждет украинский бизнес в 2020 году. Конкуренция или монополии. Инновации или маски-шоу. Инвестиции или чемодан без ручки. Развивать или продавать?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове