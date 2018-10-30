Климкин отреагировал на переименование Венгрией должности уполномоченного по Закарпатью

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал переименование Венгрией должности уполномоченного по Закарпатской области.

"Теперь, надеюсь, сможем реально сотрудничать, и наши правительства синхронизировано будут помогать украинским и венгерским гражданам", - написал он в Twitter.

Угорщина змінила назву свого уповноваженого. Тепер, сподіваюся, зможемо реально співпрацювати ???? і наші уряди разом синхронізовано допомагатимуть ????????та ???????? громадам. До речі, Петеру Сійярто сьогодні виповнюється 40 ???? Добре, коли святкові дні приносять приємні новини для всіх ???????? — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что Венгрия переименовала название должности уполномоченного по Закарпатской области. Согласно документу, должность теперь называется "уполномоченный министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области, а также координацию программы детских учебных заведений Карпатского бассейна".

Напомним,правительство Венгрии учредило должность уполномоченного министра, ответственного за "развитие" Закарпатской области и программу развития детских садов Карпатского бассейна. Это вызвало резкое недовольство Украины, МИД потребовал от венгерской стороны объяснений.

15 октября во время встречи главы МИД Украины Павла Климкина и МИД Венгрии Сийярто, стороны окончательно договорились об изменении названия должности уполномоченного венгерского министра, ответственного за "развитие" Закарпатской области.

Позже Сийярто заявил, что Будапешт рассмотрит изменение названия своего "уполномоченного" по Закарпатью, но не его функции.