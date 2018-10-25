25 октября 2018, четверг

Климкин отреагировал на заявление премьера Италии о снятии санкций с России

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Павел Климкин заявил, что Италия последовательно придерживается санкций

Павел Климкин заявил, что Италия последовательно придерживается санкций

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не хочет комментировать заявление премьера Италии о снятии санкций с РФ, но Италия придерживается санкционного режима. 

Об этом глава дипломатического ведомства сказал на пресс-конференции во Львове, пишет Украинская правда

По словам министра, для Украины важны факты.

"Пока Италия последовательно придерживается санкций. И при нынешнем правительстве Италия поддержала такую ​​линию во время саммита Большой семерки и саммита ЕС", - сказал Климкин.

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Министр добавил, что санкции не касаются всей страны, поскольку торговля РФ с рядом регионов все равно происходит.

"Италия придерживается санкционного режима против РФ, санкции не касаются всей страны, поскольку торговля РФ с рядом регионов все равно происходит. Но наиболее чувствительны направления, такие как товары двойного назначения, закрыты", - сказал он.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал прекратить действие санкций Евросоюза против России.

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