Климкин отреагировал на провокационные антивенгерские борды на Закарпатье

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на появление провокационных бордов с надписью Остановим сепаратистов на Закарпатье.
"Только сказал об ожидаемых провокациях на Закарпатье, как почти сразу там таинственно появились билборды с осуждением якобы венгерского сепаратизма", – написал он в своем Twitter.
Министр добавил, что важно выяснить, кто стоит за этой акцией.
Ще тільки-но сказав про очікувані провокації на Закарпатті, як майже одразу там таємничо з’явилися білборди із засудженням начебто угорського сепаратизму. Важливо не тільки засудити, але й з’ясувати, хто за цим стоїть.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 21 октября 2018 г.
Ранее на Закарпатье появились борды с надписью Остановим сепаратистов и фотографиями членов Общества венгерской культуры Закарпатья.
По словам губернатора области Геннадия Москаля, методы и стиль исполнения указывают на то, что это очередная примитивная спецоперация ФСБ, которая уже несколько лет пытается рассорить на Закарпатье украинцев и венгров.
Напомним, в Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.
Также в консульстве знакомят с правилами пользования паспортом. В частности, украинским пограничникам новые венгры должны показывать украинский паспорт, а венгерским - венгерский "утлевел" (аналог загранпаспорта).
Из-за скандала с выдачей украинцам венгерских паспортов Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово и приказала покинуть страну в течение 72 часов.
В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о высылке консула Украины.
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После инцидента Климкин предложил начать дискуссию вокруг вопроса двойного гражданства в Украине.
На фоне дипломатического скандала Сийярто заявил, что политика Украины в отношении закарпатских венгров походит на действия "самых страшных диктатур".
Журнал Новое Время №38
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