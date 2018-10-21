Климкин отреагировал на провокационные антивенгерские борды на Закарпатье

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на появление провокационных бордов с надписью Остановим сепаратистов на Закарпатье.

"Только сказал об ожидаемых провокациях на Закарпатье, как почти сразу там таинственно появились билборды с осуждением якобы венгерского сепаратизма", – написал он в своем Twitter.

Министр добавил, что важно выяснить, кто стоит за этой акцией.

Ще тільки-но сказав про очікувані провокації на Закарпатті, як майже одразу там таємничо з’явилися білборди із засудженням начебто угорського сепаратизму. Важливо не тільки засудити, але й з’ясувати, хто за цим стоїть. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 21 октября 2018 г.

Ранее на Закарпатье появились борды с надписью Остановим сепаратистов и фотографиями членов Общества венгерской культуры Закарпатья.

По словам губернатора области Геннадия Москаля, методы и стиль исполнения указывают на то, что это очередная примитивная спецоперация ФСБ, которая уже несколько лет пытается рассорить на Закарпатье украинцев и венгров.

Напомним, в Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.

Также в консульстве знакомят с правилами пользования паспортом. В частности, украинским пограничникам новые венгры должны показывать украинский паспорт, а венгерским - венгерский "утлевел" (аналог загранпаспорта).

Из-за скандала с выдачей украинцам венгерских паспортов Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово и приказала покинуть страну в течение 72 часов.

В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о высылке консула Украины.

После инцидента Климкин предложил начать дискуссию вокруг вопроса двойного гражданства в Украине.

На фоне дипломатического скандала Сийярто заявил, что политика Украины в отношении закарпатских венгров походит на действия "самых страшных диктатур".