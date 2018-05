Климкин отреагировал на похищение и избиение делегата Курултая Эгиза

Министр иностранных дел Павел Климкин выразил протест против задержания и жестокого избиения делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза.

"Похоже, Кремль считает, что такие преступления могут быть совершенно безнаказанными", - написал он в своем Twitter.

People disappear and suffer repressions in #Crimea. We protest against detention and brutal beating of the Crimean Tatar people Kurultay delegate Asan Egiz. Looks like Kremlin believes such crimes can be committed with impunity pic.twitter.com/1l8suy1Vzz