Климкин отреагировал на планы комиссара Совета Европы посетить Крым Сегодня, 15:33 Цей матеріал також доступний українською МИД Украины Павел Климкин МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал подготовку визита комиссара по правам человека Совета Европы Дуни Миятович в оккупированный Россией Крым.

По его словам, визит европейских чиновников на аннексированный полуостров должен проходить согласно законодательству Украины - по специальному разрешению через контрольные пункты въезда-выезда на административной границе.

«Очередной российский "развод" о визите комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крым. Такой визит должен соглашаться с нами и происходить согласно украинскому законодательству. А потемкинские деревни Россия показывать умеет, это мы хорошо знаем. Но, как говорится, нет дураков», - сказал Климкин.

11 июня в МИД России заявили, что «достигнута договоренность о поездке комиссара Совета Европы по правам человека Миятович в Крым 7-11 октября этого года».

Дуня Миятович подтвердила, что намерена посетить оккупированный Россией Крым.