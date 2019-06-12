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Климкин отреагировал на планы комиссара Совета Европы посетить Крым

Сегодня, 15:33
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Климкин отреагировал на планы комиссара Совета Европы посетить Крым - фото

МИД Украины

Павел Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал подготовку визита комиссара по правам человека Совета Европы Дуни Миятович в оккупированный Россией Крым.

По его словам, визит европейских чиновников на аннексированный полуостров должен проходить согласно законодательству Украины - по специальному разрешению через контрольные пункты въезда-выезда на административной границе.

«Очередной российский "развод" о визите комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крым. Такой визит должен соглашаться с нами и происходить согласно украинскому законодательству. А потемкинские деревни Россия показывать умеет, это мы хорошо знаем. Но, как говорится, нет дураков», - сказал Климкин.

11 июня в МИД России заявили, что «достигнута договоренность о поездке комиссара Совета Европы по правам человека Миятович в Крым 7-11 октября этого года».

Дуня Миятович подтвердила, что намерена посетить оккупированный Россией Крым.

Теги:   Павел Климкин МИД Украины Россия Крым

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