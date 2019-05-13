Климкин отреагировал на отмену возможного визита Джулиани в Киев Сегодня, 17:08 696 Цей матеріал також доступний українською НВ Климкин: Украина пока не стала заложницей ситуации с Джулиани НВ

Не стоит рассматривать отмену возможного визита личного адвоката американского президента Рудольфа Джулиани как элемент двусторонних отношений с США, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Всегда есть люди, которые хотят играть в какие-то игры, не понимая ни какие правила этих игр, ни их участники. Это грустно. Но комментировать возможные визиты Джулиани как элемент двусторонних отношений - это вызывает у меня такую ​​дружескую улыбку", - сказал он.

Министр отметил, что за последние пять лет удалось достичь двухпартийного консенсуса по поддержке Украины, и политики обязаны его поддерживать.

Климкин также подчеркнул, что пока Украина не стала заложницей ситуации, которая сложилась вокруг визита Джулиани в Киев, но теоретически такая угроза есть.

"Каждый должен думать о том, что он делает. Такая угроза теоретически есть, практически я сегодня не вижу. Мы работаем для того, чтобы этого не произошло", - резюмировал министр.

Ранее личный адвокат президента США Рудольф Джулиани отказался от анонсированного визита в Украину и переговоров с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

По словам Джулиани, в окружении Зеленского есть враги Трампа, в частности, это нардеп Сергей Лещенко. Нардеп обнародовал "черную бухгалтерию" Партии регионов, в которой фигурировало имя главы штаба Трампа Манафорта.

Это спровоцировало серьезный скандал во время выборов и отставку Манафорта.

