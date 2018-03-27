Климкин отменил свой визит в Нью-Йорк из-за ухудшения состояния здоровья

Климкин должен был принять участие в открытых дебатах Совбеза ООН

Министр иностранных дел Павел Климкин отменил свой визит в Нью-Йорк 27-28 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства, пишет Интерфакс-Украина.

"Запланированный на 27-28 марта визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Нью-Йорк отменен", - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря украинского МИД Марьяны Бецы, отмена визита связана с ухудшением здоровья министра.

Климкин должен был принять участие в открытых дебатах Совета безопасности ООН. Также у него были запланированы встречи с иностранными партнерами и руководством организации.