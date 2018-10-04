Климкин отказался называть фамилию высланного консула Венгрии

Министерство иностранных дел Украины не будет разглашать имени консула Венгрии в Берегово, которого объявили персоной нон грата.
Об этом сообщил глава украинского внутреннеполитического ведомства Павел Климкин на пресс-конференции, пишет Европейская правда.
"Не спрашивайте меня о фамилии. Обычная дипломатическая практика - этого не говорить", - пояснил министр.
Ранее сообщалось, что Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово и приказала покинуть страну в течение 72 часов. Такое решение было принято из-за скандала с раздачей украинцам Закарпатья венгерских паспротов.
В Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.
Также в консульстве знакомят с правилами пользования паспортом. В частности, украинским пограничникам новые венгры должны показывать украинский паспорт, а венгерским - венгерский "утлевел" (аналог загранпаспорта).
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В Министерстве иностранных дел Украины пообещали проверить это видео. А глава ведомства Павел Климкин заявил, что если эта информация подтвердится, то МИД примет решение о высылке консула Венгрии.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о попытках запугать закарпатских венгров и пригрозил еще более усложнить евроинтеграцию Украины.
Кроме того, Венгрия пригрозила Украине зеркальными мерами в случае высылки своего консула.
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