04 октября 2018, четверг

Климкин отказался называть фамилию высланного консула Венгрии

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Климкин объяснил свой отказ дипломатической практикой

Климкин объяснил свой отказ дипломатической практикой

Министерство иностранных дел Украины не будет разглашать имени консула Венгрии в Берегово, которого объявили персоной нон грата.

Об этом сообщил глава украинского внутреннеполитического ведомства Павел Климкин на пресс-конференции, пишет Европейская правда

"Не спрашивайте меня о фамилии. Обычная дипломатическая практика - этого не говорить", - пояснил министр.

Ранее сообщалось, что Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово и приказала покинуть страну в течение 72 часов. Такое решение было принято из-за скандала с раздачей украинцам Закарпатья венгерских паспротов. 

В Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.

Также в консульстве знакомят с правилами пользования паспортом. В частности, украинским пограничникам новые венгры должны показывать украинский паспорт, а венгерским - венгерский "утлевел" (аналог загранпаспорта).

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В Министерстве иностранных дел Украины пообещали проверить это видео. А глава ведомства Павел Климкин заявил, что если эта информация подтвердится, то МИД примет решение о высылке консула Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о попытках запугать закарпатских венгров и пригрозил еще более усложнить евроинтеграцию Украины.

Кроме того, Венгрия пригрозила Украине зеркальными мерами в случае высылки своего консула.

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