Климкин оценил иностранное представительство на инаугурации Зеленского
Иностранное представительство на инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского «более чем достойное», заявил министр иностранных дел Павел Климкин.
Об этом он сказал в эфире 1+1.
«Я считаю, что уровень может и не суперовый, но, учитывая, что на подготовку было три дня — более чем достойный», — ответил он.
Министр добавил, что политики, как правило, планируют такие поездки за три месяца, а не за три дня.
Климкин подчеркнул, что интерес к Зеленскому у иностранных дипломатов высокий, а потому со временем у нового президента будет «очень много важных контактов».
Ранее сообщалось, что на инаугурацию Зеленского приедут дипломаты из более 60 стран, среди них — пять президентов.
Напомним, в 10:00 в Раде состоится инаугурация Зеленского.
В парламент Зеленский отправится из Мариинского парка — ранее он пригласил всех желающих примкнуть к этому шествию.