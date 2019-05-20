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Климкин оценил иностранное представительство на инаугурации Зеленского

Вчера, 09:52
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Климкин оценил иностранное представительство на инаугурации Зеленского - фото

НВ

Климкин заявил об интересе иностранных дипломатов к Зеленскому

Иностранное представительство на инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского «более чем достойное», заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

Об этом он сказал в эфире 1+1.

«Я считаю, что уровень может и не суперовый, но, учитывая, что на подготовку было три дня — более чем достойный», — ответил он.

Министр добавил, что политики, как правило, планируют такие поездки за три месяца, а не за три дня.

Климкин подчеркнул, что интерес к Зеленскому у иностранных дипломатов высокий, а потому со временем у нового президента будет «очень много важных контактов».

Ранее сообщалось, что на инаугурацию Зеленского приедут дипломаты из более 60 стран, среди них — пять президентов.

Напомним, в 10:00 в Раде состоится инаугурация Зеленского.

В парламент Зеленский отправится из Мариинского парка — ранее он пригласил всех желающих примкнуть к этому шествию.

Теги:   Павел Климкин Инаугурация Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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