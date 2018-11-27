Климкин объяснил, для чего в Украине ввели военное положение

Климкин подчеркнул, что военное положение не было реакцией на конкретное событие

Военное положение в областях Украины ввели для того, чтобы быть готовыми ответить на любую провокацию со стороны России, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин в эфире 1+1.

"Военное положение - это концентрация усилий, которая нам нужна для того, чтобы отбить дальнейшие акты агрессии. Мы прекрасно понимаем, что Россия подбирается в Мариуполь, к Азовскому побережью. Поэтому должны быть к этому готовы, и именно для этого есть военное положение", - пояснил он, пишет ТСН.

По словам Климкина, Россия может использовать провокацию или любое другое событие для дальнейшего наступления.

Глава МИД Украины также подчеркнул, то военное положение был введено не для того, чтобы среагировать на конкретное событие.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Из-за действий РФ в Украине Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в приграничных с РФ областях.

Депутаты приняли обновленный документ с предложениями президента Петра Порошенко о сокращении срока действия военного положения до 30 суток и ограничении территории. В частности, согласно решению, военное положение вводится в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей: в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Запорожской областях и внутренних водах Азовского моря.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать