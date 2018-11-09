09 ноября 2018, пятница

Климкин о российском шпионе в Австрии: Россия за сто лет не изменила своим методам

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Павел Климкин

Павел Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя российско-австрийский шпионский скандал, заявил, что Австрия наконец убедилась в том, что доверять России - это бесполезно.

"Кажется, нейтральная Австрия, которая пытается поддерживать видимость диалога с РФ и рассчитывает, что это убережет ее от вмешательства, сейчас убедилась, что за 100 лет после дела австрийского полковника Редля/шпиона на российской службе, у России не изменились ни цели, ни методы ", - заявил он в Twitter.

Альфред Редль - офицер австрийской контрразведки, который был завербован российской разведкой перед началом Первой мировой войны.

Ранее СМИ Австрии сообщили о задержании экс-полковника вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 1990 годов.

Расследование ведется в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных. По неофициальным данным, за свои услуги полковник из Зальцбурга получил около 300 тысяч евро.

В связи со шпионским скандалом глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила запланированный визит в РФ. Кроме того, в австрийский МИД были вызваны российские дипломаты.

После этого в МИД РФ заявили протест послу Австрии, подчеркнув, что принятые Веной шаги, основанные на "бездоказательных" подозрениях, уже привели к осложнению отношений между РФ и Австрией, которые "до последнего времени отличались положительной динамикой".

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