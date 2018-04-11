Климкин о ракетном предупреждении Трампа Москве: Именно такой язык понимает РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал анонс президентом США Дональдом Трампом ракетного удара по Сирии и его предупреждение в адрес Москвы.

"Как правило, я не делаю ретвиты, но здесь не удержался. Именно таким языком и надо говорить с Россией", - написал министр в Twitter.

Як правило, я не роблю ретвіти, але тут не втримався. Саме такою мовою і треба говорити з Росією https://t.co/Rl5k3ye2jk — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 апреля 2018 г.

11 апреля Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии в качестве ответа на химическую атаку в городе Дума. В своем Twitter он отреагировал на заявления российских чиновников о том, что Москва готова сбивать ракеты, выпущенные в сторону ближневосточной страны.

"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и "умные"! Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!", - написал Трамп.

Ранее постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия предупредила об "серьезных последствиях" в случае применения странами Запада силы в ответ на химическую атаку в Сирии.

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