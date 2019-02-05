Климкин о ракетном договоре: Украина должна достойно отвечать на вызовы Сегодня, 22:52 625 Цей матеріал також доступний українською ЕРА РФ демонстрирует ракету 9M729, которая, по мнению США, нарушает условия договора ЕРА

Министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя разрыв ракетного договора, заявил, что Украина должна достойно отвечать на вызовы.

Об этом министр сказал во время интервью Голосу Америки.

"РФ годами сознательно нарушала свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности. Вызывающее поведение России привело к предпосылкам новой мировой гонки вооружений. Украина должна достойно отвечать на эти вызовы и мы к этому готовы", - сказал он.

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По словам Климкина, “у нас уже есть потенциал в сфере ракетного оружия”.

Глава дипломатического ведомства отметил, что Россия годами нарушала договор, размещая ракеты средней и малой дальности.

"#РФ роками свідомо порушувала свої зобов’язання стосовно Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Зухвала поведінка Росії призвела до передумов нової світової гонки озброєнь. #Україна має гідно відповідати на ці виклики і ми до цього готові", - @PavloKlimkin. pic.twitter.com/sJnFRSRYv4 5 февраля 2019 г.

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) с РФ со 2 февраля. Официальный процесс выхода займет шесть месяцев.

Заместитель Госсекретаря США Андреа Томпсон заявила, что выход Вашингтона из Договора развяжет руки американским военным.

23 января МИД России отверг ультиматум США по Договору о ликвидации ракет. В частности, США потребовали от Москвы избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность.

Договор от 1987 года запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Фактически договор убирал угрозу ракетного поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и США.

По мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории ракеты малой и средней дальности.