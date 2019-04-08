Климкин о попытке вернуть РФ в Совет Европы: То же самое, что выпустить преступников из тюрем Сегодня, 17:13 774 Цей матеріал також доступний українською Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Pоland / Flickr Павел Климкин Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Pоland / Flickr

Глава МИД Украины назвал попытки полностью вернуть РФ в Совет Европы недопустимыми.

"Господин Ягланд считает, что Россию нужно полностью вернуть в Совет Европы, поскольку это создает линии раздела в Европе. Если руководствоваться такой логикой, надо выпускать преступников из тюрем, потому что это линия разделения в обществе", - написал Климкин в Twitter.

Пан Яґланд вважає, що Росію потрібно повністю повернути в Раду Європи, оскільки це створює лінії поділу в Європі. Якщо керуватися такою логікою, треба випускати злочинців з в’язниць, бо це лінія поділу в суспільстві 8 апреля 2019 г.

По данным СМИ, немецкие дипломаты лоббируют снятие санкций с РФ, исключающие полноценное членство Москвы в ПАСЕ.

"Прощение" РФ лоббируют представители всех ключевых сил правительственной коалиции - ХДС/ХСС и социал-демократов и якобы поддерживает лично канцлер Ангела Меркель.

Фактически, на стороне Москвы играет генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, который официально предложил изменить правила организации для возвращения РФ в ПАСЕ.

ПАСЕ лишила делегацию России права голоса в января 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.

Санкции ПАСЕ против России не касаются экономики, однако ассамблея стала первым международным органом, членом которого является Россия и который смог ввести ограничения против россиян.

В ответ РФ отказалась платить взносы в бюджет Совета Европы.