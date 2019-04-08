Александр Мотыль
Как Порошенко может выиграть, а Зеленский – проиграть
Мария Прус
10 фактов о дебатах. Как это происходит в США
Ярослава Гресь
Город, в котором все по фэн-шуй. Восемь историй о Гонконге
Питер Дикинсон
Украина переживет Зеленского
Спецтема: Выборы президента Украины

Климкин о попытке вернуть РФ в Совет Европы: То же самое, что выпустить преступников из тюрем

Сегодня, 17:13
774
Цей матеріал також доступний українською
Климкин о попытке вернуть РФ в Совет Европы: То же самое, что выпустить преступников из тюрем - фото

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Pоland / Flickr

Павел Климкин

Глава МИД Украины назвал попытки полностью вернуть РФ в Совет Европы недопустимыми.

"Господин Ягланд считает, что Россию нужно полностью вернуть в Совет Европы, поскольку это создает линии раздела в Европе. Если руководствоваться такой логикой, надо выпускать преступников из тюрем, потому что это линия разделения в обществе", - написал Климкин в Twitter.

По данным СМИ, немецкие дипломаты лоббируют снятие санкций с РФ, исключающие полноценное членство Москвы в ПАСЕ.

"Прощение" РФ лоббируют представители всех ключевых сил правительственной коалиции - ХДС/ХСС и социал-демократов и якобы поддерживает лично канцлер Ангела Меркель.

Фактически, на стороне Москвы играет генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, который официально предложил изменить правила организации для возвращения РФ в ПАСЕ.

ПАСЕ лишила делегацию России права голоса в января 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.

Санкции ПАСЕ против России не касаются экономики, однако ассамблея стала первым международным органом, членом которого является Россия и который смог ввести ограничения против россиян.

В ответ РФ отказалась платить взносы в бюджет Совета Европы.

Теги:   Россия Совет Европы Павел Климкин

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

Футбол

Сегодня, 01:52

img
Чемпионат Италии: Ювентусу не хватило одного балла для завоевания титула
Футбол

Сегодня, 14:04

img
Клуб украинской Премьер-лиги уволил главного тренера
Компании/Рынки

Сегодня, 11:01

img
Телевизор и соцсети против онлайн-медиа. Откуда украинцы получают информацию

ТОП 3

Политика

Вчера, 20:02

img
Парубий призвал спикера Госдумы содействовать выводу войск РФ с территории Украины
2306
Геополитика

Вчера, 00:45

img
Тереза Мэй заявила, что Brexit "ускользает из рук"
2201
Геополитика

Вчера, 13:31

img
Лидер венгров Румынии, которого не пустили в Украину, обвинил украинского посла во лжи
2123