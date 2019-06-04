Климкин о попытке вернуть РФ в ПАСЕ: Это как назначить преступнику условное осуждение 4 июня, 18:50 Цей матеріал також доступний українською НВ Павел Климкин НВ

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал попытки вернуть РФ в Совет Европы недопустимыми.

Об этом министр написал в Twitter.

«Разрешить РФ вернуться в ПАСЕ без выполнения ключевых условий — это как изменить преступнику форму наказания с лишения свободы на условное осуждение. При этом, преступник отнюдь не раскаялся. Совет Европы рискует стать слабее и потерять важный кредит доверия. Европа, к сожалению, тоже», — написал Климкин.

3 июня регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил проект резолюции, благодаря которой Россия может вернуться в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.

17 мая главы МИД стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, которое открывает путь для возвращения России в ПАСЕ.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Россию еще не вернули в ПАСЕ, но риск такого развития событий очень большой.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.