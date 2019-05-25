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Климкин назвал реакцию МИД РФ о решении Трибунала по украинским морякам «вялой и беззубой»

Сегодня, 16:04
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Климкин назвал реакцию МИД РФ о решении Трибунала по украинским морякам «вялой и беззубой» - фото

Павел Климкин /Facebook

Климкин прокомментировал решение Трибунала ООН по украинским морякам

Масштаб победы Украины в Международном трибунале по морскому праву можно понять по вялому и беззубому заявлению МИД России, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

«Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения Международного Трибунала по морскому праву, и поймете масштаб нашей сегодняшней победы. Россия должна вернуть украинские корабли, а главное — освободить наших моряков», — написал он в Twitter.

Климкин также опубликовал фото с представителями Украины после оглашения результатов голосования в Трибунале ООН.

«А так выглядит просто дипломатическое счастья. Поздравляю, коллеги», — резюмировал министр.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины против Российской Федерации относительно 24 украинских моряков и обязал Россию отпустить их.

Суд принял положительное решение и обязал Россию немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов «за», 2 «против»). Освободить и вернуть украинских моряков (19 «за», 1 «против»).

В МИД Украины заявили, что ожидают немедленного освобождения украинских моряков.

В МИД РФ заявили, что будут и дальше отстаивать свою позицию. Вопрос освобождения украинских моряков не поднимался в комментарии.

25 ноября 2018 года, когда корабли ВМС Украины осуществляли переход из Черного в Азовское море, в районе Керченского пролива их остановил российский танкер, преградив проход под построенным оккупационными властями Керченским мостом. Украинские корабли подверглись нападению со стороны сил ВМФ России и Береговой охраны РФ — был протаранен буксир Яны Капу, а вне 12-мильной зоны украинские артиллерийские катера сопровождения были обстреляны. Все три украинских судна захватили россияне. В плен попали 24 моряка, 6 из которых — ранены. Россия незаконно их удерживает и судит.

Теги:   МИД России Украинские моряки Международный трибунал Павел Климкин

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