Климкин назвал раздачу венгерских паспортов украинцам вызовом национальной безопасности

Выдача венгерский паспортов украинцам в Закарпатской области является вызовом национальной безопасности, заявил министр внутренних дел Украины Павел Климкин, пишет ТСН.

"Раздача гражданства сама по себе запрещена Венской конвенцией о консульских отношениях. То, что мы разрешаем, они и должны делать на нашей территории. Это вызов нашей национальной безопасности", - сказал он.

Вместе с тем, министр подчеркнул, что на Закарпатье "реально мало Украины".

"Это призыв к нарушению нашего законодательства и манипуляция. Многие думают, что проблема в этом видео - раздача гражданства. Проблема в этом призыве. Мы никогда не позволяли венграм этого на нашей территории делать, но вопрос в том, что мы должны присутствовать там. Мы должны делать политику в отношении наших украинских граждан венгерского происхождения", - резюмировал глава МИД.

Напомним, что в Украине поднялся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.

Также в консульстве знакомят с правилами пользования паспортом. В частности, украинским пограничникам новые венгры должны показывать украинский паспорт, а венгерским - венгерский "утлевел" (аналог загранпаспорта).

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о попытках запугать закарпатских венгров и пригрозил еще более усложнить евроинтеграцию Украины.

Климкин раскритиковал реакцию венгерского коллеги Петера Сийярто относительно двойного гражданства жителей Закарпатской области. По его словам, Будапешт проигнорировал упреки в том, что венгерские дипломаты призывают украинцев скрывать от властей факт получения второго гражданства.

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