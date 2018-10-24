24 октября 2018, среда

Климкин назвал пребывание украинцев в Беларуси потенциально опасным

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Павел Климкин

Павел Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что пребывание украинцев в Беларуси можно назвать потенциально опасным.

Об этом глава ведомства сказал в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

"Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры", - сказал министр.

По словам Климкина, Россия присутствует в Беларуси в сфере безопасности.

Однако, дипломат подчеркнул, что "в двусторонних отношениях, политических и экономических, у нас нет больших проблем".

"Опять речь идет о России, которая пытается дестабилизировать регион Центрально-Восточной Европы", - сказал он.

Климкин добавил, что дополнительно Москва пытается "довести до раскола ЕС".

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