Климкин назвал пребывание украинцев в Беларуси потенциально опасным

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что пребывание украинцев в Беларуси можно назвать потенциально опасным.
Об этом глава ведомства сказал в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.
"Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры", - сказал министр.
По словам Климкина, Россия присутствует в Беларуси в сфере безопасности.
Однако, дипломат подчеркнул, что "в двусторонних отношениях, политических и экономических, у нас нет больших проблем".
"Опять речь идет о России, которая пытается дестабилизировать регион Центрально-Восточной Европы", - сказал он.
Климкин добавил, что дополнительно Москва пытается "довести до раскола ЕС".
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