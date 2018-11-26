Климкин: Действия России - узурпация, Украина оставляет за собой право на самозащиту

Глава МИД Украины Павел Климкин на брифинге в Киеве 26 ноября назвал действия России узурпацией суверенных прав Украины и заявил, что Украина оставляет за собой право на самозащиту.

"Действия Российской Федерации и в Керченском проливе, и в Черном море являются применением силы и на территории Украины. То, что произошло вчера, уже за пределами 12-мильной зоны – таким образом, Россия нарушила все базовые фундаментальные нормы международного права в смысле 2 статьи Устава ООН", - передает слова министра Интерфакс-Украина.

Климкин подчеркнул, что такие действия России "являются узурпацией суверенных прав Украины, гарантированных ст. 2 Конвенции ООН", а "ссылки и манипуляции России о якобы нарушении государственной границы являются по определению нелегитимными".

Глава МИД Украины также заявил, что Украина будет искать пути мирного урегулирования ситуации в Азовском море, но оставляет за собой право на самозащиту.

"Хочу подчеркнуть один очень важный тезис: в соответствии с Уставом ООН, Украина будет искать пути мирного урегулирования спора… но, безусловно, сохраняет за собой возможность применения права на самозащиту, как это определено в статье 51 Устава ООН", - сказал Климкин.

Министр также обратил внимание на то, что действия Российской Федерации являются нарушением свободы судоходства, нарушением ст. 38 и 44 Конвенции ООН по морскому праву.

"Таким образом, РФ своими действиями подтвердила никчемность двусторонних соглашений относительно Керченского пролива и Азовского моря", - подчеркнул он.

Ранее, комментируя агрессивные действия против украинских военных кораблей в Керченском проливе и их захват, спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в соответствии с действующим законодательством отреагировала на попытку украинских военных кораблей зайти в "российские воды".

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

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