Климкин дал Венгрии неделю на отзыв своего консула из Берегово

Украина вышлет консула из Берегово до конца недели, если Венгрия его не отзовет, заявил Климкин

Министр иностранных дел Украины заявил, что Венгрия должна будет отозвать своего консула в Берегово до конца этой недели.

В видеообращении на Facebook Климкин отметил, что если Венгрия откажется это сделать, Украина вышлет консула сама.

"Я предложил венгерскому министру отозвать этого консула. Если это не будет сделано на этой неделе, мы вышлем ноту венгерской стороне о его высылке. Именно на этой неделе", - подчеркнул он.

Глава МИД Украины отметил, дипломатический скандал из-за массовой выдачи венгерских паспортов украинским гражданам выгоден третьей стороне.

По его словам, возможностью дестабилизировать ситуацию на Закарпатье может воспользоваться Россия. Климкин призвал воздержаться от проявлений межнациональной вражды.

"Я предостерегаю всех от "наездов" - простите за недипломатический язык - или травли венгров Закарпатья. Наоборот, должны помочь нашей венгерской общине, должны перехватить инициативу, действовать очень последовательно и инициативно. И вообще будем действовать с Венгрией вежливо, но очень жестко", - отметил Климкин.

В Украине поднялся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.

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В Министерстве иностранных дел Украины пообещали проверить это видео. А глава ведомства Павел Климкин заявил, что если эта информация подтвердится, то МИД примет решение о высылке консула Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о попытках запугать закарпатских венгров и пригрозил еще более усложнить евроинтеграцию Украины.

Позже стало известно, что министр Сийярто попал в базу сайта Миротворец. Причиной внесения венгерского министра в "чистилище" стало "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Прямые угрозы вооруженным вторжением в Украину".

В МИД Венгрии заявили, что внесение Сийярто в базу Миротворца свидетельствует об "антивенгерских атаках" в Украине.