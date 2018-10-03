Климкин: Будапешт в четверг получит ноту о высылке венгерского консула

МИД Украины в четверг передаст Будапешта ноту о высылке венгерского консула из Украины.
Об этом в среду на пресс-конференции в Киеве сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Я предложил Петеру Сийярто его (консула) отозвать... Если этого не произойдет... завтра мы передадим венгерской стороне ноту о том, что он (консул в Берегово - Ред.) должен покинуть свою работу в Украине и, соответственно, Украину", - цитирует министра Европейская правда.
Климкин добавил, что дальше Киев будет вести очень серьезные переговоры с венгерскими партнерами, и эти переговоры будут непростые. Он добавил, что Украине необходимо, со своей стороны, приложить все усилия, чтобы "перехватить инициативу" на Закарпатье: остановить контрабанду и поток эмиграции украинцев из региона.
В Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что если аутентичность видео подтвердится, то МИД примет решение о высылке консула Венгрии.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил о попытках запугать закарпатских венгров и пригрозил еще более усложнить евроинтеграцию Украины.
Позже стало известно, что министр Сийярто попал в базу сайта Миротворец. Причиной внесения венгерского министра в "чистилище" стало "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Прямые угрозы вооруженным вторжением в Украину".
В МИД Венгрии заявили, что внесение Сийярто в базу Миротворца свидетельствует об "антивенгерских атаках" в Украине.
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