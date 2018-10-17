Климкин анонсировал встречу и консульские консультации с главой МИД Венгрии Сийярто

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал встречу со своим коллегой из Венгрии Петером Сийярто в Варшаве.
"Мы будем еще раз встречаться на следующей неделе во время Варшавского форума по вопросам безопасности и посмотрим, как двигаться дальше. Диалог сложный, но он идет. Мы свои интересы Закарпатья будем последовательно защищать", - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства журналистам, пишет Интерфакс-Украина.
Климкин добавил, что во время переговоров проведут консульские консультации.
"Сейчас обсуждаем дату, потому что действительно есть, о чем поговорить. Мы обсудили с господином Сийярто возможную повестку дня этих консультаций", - добавил он.
Глава МИД Украины подчеркнул, что будет защищать закарпатских венгров.
"Мы никогда не говорили, что венгры Закарпатья сепаратисты, но они также должны соблюдать украинские законы", - резюмировал он.
Встреча Климкина и Сийярто может состояться в рамках Варшавского форума по безопасности, он состоится 24-25 октября.
В Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.
Также в консульстве знакомят с правилами пользования паспортом. В частности, украинским пограничникам новые венгры должны показывать украинский паспорт, а венгерским - венгерский "утлевел" (аналог загранпаспорта).
Из-за скандала с выдачей украинцам венгерских паспортов Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово и приказала покинуть страну в течение 72 часов.
В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о высылке консула Украины.
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После инцидента Климкин предложил начать дискуссию вокруг вопроса двойного гражданства в Украине.
На фоне дипломатического скандала Сийярто заявил, что политика Украины в отношении закарпатских венгров походит на действия "самых страшных диктатур".
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