Климкин анонсировал встречу и консульские консультации с главой МИД Венгрии Сийярто

Климкин и Сийярто должны встретиться в Варшаве

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал встречу со своим коллегой из Венгрии Петером Сийярто в Варшаве.

"Мы будем еще раз встречаться на следующей неделе во время Варшавского форума по вопросам безопасности и посмотрим, как двигаться дальше. Диалог сложный, но он идет. Мы свои интересы Закарпатья будем последовательно защищать", - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства журналистам, пишет Интерфакс-Украина.

Климкин добавил, что во время переговоров проведут консульские консультации.

"Сейчас обсуждаем дату, потому что действительно есть, о чем поговорить. Мы обсудили с господином Сийярто возможную повестку дня этих консультаций", - добавил он.

Глава МИД Украины подчеркнул, что будет защищать закарпатских венгров.

"Мы никогда не говорили, что венгры Закарпатья сепаратисты, но они также должны соблюдать украинские законы", - резюмировал он.

Встреча Климкина и Сийярто может состояться в рамках Варшавского форума по безопасности, он состоится 24-25 октября.

В Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.

Также в консульстве знакомят с правилами пользования паспортом. В частности, украинским пограничникам новые венгры должны показывать украинский паспорт, а венгерским - венгерский "утлевел" (аналог загранпаспорта).

Из-за скандала с выдачей украинцам венгерских паспортов Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово и приказала покинуть страну в течение 72 часов.

В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о высылке консула Украины.

После инцидента Климкин предложил начать дискуссию вокруг вопроса двойного гражданства в Украине.

На фоне дипломатического скандала Сийярто заявил, что политика Украины в отношении закарпатских венгров походит на действия "самых страшных диктатур".