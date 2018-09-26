Климкин анонсировал внесение проекта резолюции ООН о миротворцах на Донбассе

Климкин заявил, что резолюция будет совместной с США, Францией и Германией

Украина совместно с международными партнерами (США, Францией и Германией) готовится внести на голосование Совета безопасности ООН проект резолюции о миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время подхода к журналистам после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто в штаб-квартире ООН, отвечая на соответствующий вопрос, передает Интерфакс-Украина.

"Резолюция подготовлена очень давно. У нас есть договоренность с нашими друзьями – Соединенными Штатами, Германией и Францией. … Мы внесем совместную резолюцию… это будет резолюция от всех нас. Для этого нужно дальше давить на Россию, поскольку сейчас она пытается отбиваться руками и ногами от какой-либо настоящей миротворческой операции", - сказал глава МИД Украины.

Он отметил, что на встречах с международными партнерами он пояснял важность иметь не только военный компонент миротворческой миссии на Донбассе, но и международную администрацию и полицейский компонент, "иначе Россия и дальше будет пытаться руководить оккупированными территориями, и вся идея российской так называемой миротворческой операции, фейковой миротворческой операции – это начать процесс регионализации и федерализации Украины".

"Мы можем много сделать для наших граждан – жителей оккупированного Донбасса, но мы можем это сделать только во время реальной деоккупации, под международным контролем после деоккупации, а не сейчас", - подчеркнул Климкин.

Ранее президент Украины Петр Порошенко, выступая во время Мероприятия высокого уровня по деятельности ООН по поддержанию мира призвал ООН ввести на Донбасс миротворческую миссию.

Президент выразил благодарность Германии, Франции и США за мобилизацию международной поддержки размещения миротворцев на оккупированной территории Донбасса, и подчеркнул, что Россия выступает против этой инициативы.

Ранее в интервью Эху Москвы спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер назвал шесть стран, которые заявили о готовности присоединиться к миротворческой миссии ООН на Донбассе. Это Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция. По словам Волкера, на Донбассе после вывода российских войск необходимо будет создать временную администрацию, которая будет подчиняться генеральному секретарю ООН.