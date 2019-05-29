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Климкин анонсировал приезд еще двух министров стран ЕС в Украину

Сегодня, 16:48
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Климкин анонсировал приезд еще двух министров стран ЕС в Украину - фото

Lithuanian Ministry of Foreign Affairs/Flickr

Климкин рассказал о программе визита министров стран ЕС

На текущей неделе в Украину приедут главы МИД Польши и Швеции, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

По его словам, в рамках визита пройдет ряд встреч с дипломатами в МИД Украины, пишет Интефракс-Украина.

Также представители стран Евросоюза встретятся с новоизбранным главой государства Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что 30 мая в Украину приедут главы МИД Германии и Франции.

Зеленский же совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель. 4-5 июня он посетит институции Европейского Союза и НАТО.

Ранее еврокомиссар Йоханес Хан заявил, что ЕС полностью поддерживает Зеленского и приглашает его осуществить первый визит в Брюссель.

В свою очередь, команда Зеленского назвала ключевым приоритетом для новоизбранного президента возобновление переговоров в нормандском формате.

Также во время встречи советники Зеленского представили программу внешней политики нового главы государства и акцентировали внимание на необходимости усиления санкций против России.


Теги:   Швеция МИД Украины Польша Владимир Зеленский Павел Климкин

Спецтема   Зеленский — новый президент

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