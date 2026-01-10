Люди без земли. В 2026 году в Австралию прибудут первые в мире климатические беженцы — The Economist
Тувалу — небольшое островное государство в Океании (Фото: Tuvalu Government Media / Facebook)
Сью-Лин Вонг, корреспондент The Economist в Юго-Восточной Азии, напоминает о начале действия соглашения Фалепили — первого межгосударственного договора, продиктованного глобальным потеплением.
Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2026 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.
У 2026 році Австралія прийме перших у світі офіційно визнаних кліматичних біженців. Вони прибудуть із Тувалу, гнані небезпечним для життя потеплінням, що загрожує острівним державам. Їхній переїзд — результат двосторонньої угоди, яка може привести до переосмислення поняття «суверенітет».