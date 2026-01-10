У 2026 році Австралія прийме перших у світі офіційно визнаних кліматичних біженців. Вони прибудуть із Тувалу, гнані небезпечним для життя потеплінням, що загрожує острівним державам. Їхній переїзд — результат двосторонньої угоди, яка може привести до переосмислення поняття «суверенітет».

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2026 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.

Сью-Лин Вонг, корреспондент The Economist в Юго-Восточной Азии, напоминает о начале действия соглашения Фалепили — первого межгосударственного договора, продиктованного глобальным потеплением.

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