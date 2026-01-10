Люди без земли. В 2026 году в Австралию прибудут первые в мире климатические беженцы — The Economist

10 января, 08:42
NV Премиум
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Тувалу — небольшое островное государство в Океании (Фото: Tuvalu Government Media / Facebook)

Тувалу — небольшое островное государство в Океании (Фото: Tuvalu Government Media / Facebook)

Сью-Лин Вонг, корреспондент The Economist в Юго-Восточной Азии, напоминает о начале действия соглашения Фалепили — первого межгосударственного договора, продиктованного глобальным потеплением.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2026 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.

У 2026 році Австралія прийме перших у світі офіційно визнаних кліматичних біженців. Вони прибудуть із Тувалу, гнані небезпечним для життя потеплінням, що загрожує острівним державам. Їхній переїзд — результат двосторонньої угоди, яка може привести до переосмислення поняття «суверенітет».

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Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Мир впереди 2026 Австралия Глобальное потепление The Economist

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