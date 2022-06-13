Идут ожесточенные бои. Украина нуждается в быстрых поставках западного вооружения — Кличко
Виталий Кличко (Фото:kyiv.klichko.org)
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина нуждается в быстрых поставках западного вооружения.
«Голубое небо, лето: это иллюзия, что есть покой. В нескольких сотнях километров отсюда идут ожесточенные бои. У России больше солдат, больше артиллерии и больше техники — поэтому нам срочно нужна поддержка», — сказал он в интервью Bild.
Городской голова добавил, что ВСУ защищают не только семьи, города и Украину, но и ценности каждого западного демократического государства.
«Нам нужна поддержка. Нам нужны боеприпасы, нам нужно современное оружие, оборонительное вооружение», — сказал он.
Кличко заявил, что затягивание поставок приводит к гибели украинских военных.
«Значит, погибнет больше украинских героев. Они воюют простым оружием против современного оружия россиян. Мы должны защищать наших солдат и нашу страну — для этого важно получить современное оружие. И еще раз подчеркиваю: это оборонительное оружие, мы только защищаемся», — сказал он.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.