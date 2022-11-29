Тактика диктатора. Путин пытался использовать энергоносители как оружие с самого начала войны против Украины — британский МИД
Джеймс Клэверли (Фото:REUTERS/Toby Melville)
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что страна-агрессор Россия пытается «заморозить» украинцев до покорности.
Об этом сообщает BBC.
По его словам, российский диктатор Владимир Путин "пытался использовать энергоносители как оружие с самого начала этого конфликта".
«Этот удар по гражданской инфраструктуре энергетической инфраструктуры, очевидно, призван попытаться заморозить украинцев до покорности», — сказал он.
Клеверли заявил, что такая тактика диктатора не будет успешной, поскольку украинцы продемонстрировали «огромную устойчивость, а Великобритания будет продолжать поддерживать их в тяжелые месяцы».
Украинские военные предупредили об угрозе новой ракетной атаки оккупантов на критическую инфраструктуру страны.
По словам начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, об этом может свидетельствовать возвращение на боевое дежурство в Черном море ракетоносителя РФ, которого несколько последних суток там не было.