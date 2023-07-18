«Путин, верните свои войска домой». Война России против Украины не может продолжаться еще 500 дней — глава британского МИД 18 июля, 10:00 Украинские военные (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Война России против Украины не может продолжаться еще 500 дней, заявил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

Об этом сообщает Укринформ.

«Мы не можем допустить, чтобы эта война продолжалась еще 500 дней», — сказал он во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

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По его словам, Генассамблея ООН неоднократно призывала к миру, основанному на принципах Устава ООН, а также общем убеждении, что сила не равна праву.

«План президента Зеленского из десяти пунктов показал путь вперед. Украина хочет мира. Мы хотим мира. Весь мир хочет мира», — сказал Клеверли.

Он призвал российского диктатора Владимира Путина вывести войска РФ из Украины.

«Господин Путин, верните свои войска домой, закончите эту войну сейчас», — сказал Клеверли.



В Украине за минувшие сутки ликвидировали 710 российских оккупантов. В общей сложности потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 239 тысяч военных.

По информации The Times, министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли могут назначить на место Бена Уоллеса, министра обороны, который должен уйти в отставку в ходе очередных кадровых перестановок.



Кто такой Джеймс Клеверли: коротко

Джеймс Клеверли родился 4 сентября 1969 года в Лондоне, Соединенное Королевство. Несмотря на то, что в регулярную армию Джеймс попасть не смог, он более 20 лет является офицером территориальной армии (офицер резерва). Имеет звание подполковника и является сотрудником Центрального штаба добровольцев Королевской артиллерии.

Более десяти лет (1995−2007) Джеймс работал в лондонских рекламных компаниях, издательствах, где занимался международными продажами, онлайн-продажами. В 2007 году Клеверли занялся собственным бизнесом. Вместе со знакомым он создал компанию Point and Fire, которая занималась интернет-издательским делом.

В том же году началась его политическая карьера. Джеймс был избран в Лондонскую Ассамблею (совещательный орган, рекомендующий свои предложения мэру города) от Консервативной партии. В начале 2009 года столичный градоначальник, которым тогда был Борис Джонсон, назначил Джеймса послом по делам молодежи.

С июля по сентябрь 2022 года Клеверли возглавлял Министерство образования Соединенного Королевства. После отставки Бориса Джонсона новый Премьер-министр Лиз Трасс назначила Джеймса главой британской дипломатии.

При новом руководителе Кабинета министров Риши Сунаке он сохранил должность в Министерстве иностранных дел. Клеверли — первый темнокожий в истории Великобритании на этой должности.